Pipeline-Explosion in Türkei

Demnach ereignete sich der Unfall um 05.30 Uhr MEZ am Montag unweit der Stadt Değirmendere in der Provinz Sakarya, als eine Gaspipeline bei einem Erdrutsch beschädigt wurde und es anschließend zu einem Brand kam.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Südrussland: Gasexplosion im Hochhaus – Todesopfer<<<

„Die Absperrventile wurden rechtzeitig zugedreht, die Gaszufuhr wurde gestoppt", heißt es in der Mitteilung. Der Brand sei unter Kontrolle, nun würden Maßnahmen zur Abkühlung und Wiederherstellung der beschädigten Strecke durchgeführt. Gas werde an die Bevölkerung sowie an Unternehmen über alternative Umleitungen geliefert. Von einer Einstellung der Gasversorgung in den türkischen Provinzen sei keine Rede.

Zu möglichen Opfern machte das Unternehmen keine Angaben.