Ei als neues Instagram-Idol: Dieses FOTO begeistert Dutzende Millionen von Usern

Vor kurzem war der populärste Beitrag auf Instagram mit über 18 Millionen Likes ein Foto von Model Kylie Jenner, auf dem ihr neugeborenes Baby zu sehen ist.

Zu den anderen Instagram-Hits zählen Justin Biebers Ankündigung seiner Verlobung mit Hailey Baldwin, der letzte Beitrag des US-amerikanischen Rappers XXXTentacion vor seinem Tod und noch ein Foto von Kylie Jenners Tochter.

Am 4. Januar wurde aber ein Foto veröffentlicht, das zu einem Game-Changer geworden ist.

Das Foto stellt ein einfaches Ei mit brauner Schale auf weißem Hintergrund dar. Das Ziel des Beitrags war von Anfang an klar ausgesprochen: die Rekordmarke von Kylie Jenner zu knacken.

„Das ist Wahnsinn. Was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Danke an alle für eure Unterstützung und Botschaften. Ich werde versuchen, auf so viele wie möglich davon zu antworten. Jetzt muss ich aber schlafen. Es ist jedoch nicht das Ende, wir beginnen gerade erst“, schrieb der mysteriöse Autor des Beitrags, nachdem das Ei die Rekordmarke übertroffen hatte.

In einem Email-Interview mit dem Portal Buzzfeed stellte sich der User als ein „Huhn namens Henrietta“ aus Großbritannien vor und nannte das Ei „Eugene“.

Zur Zeit der Veröffentlichung dieses Artikels hat das Instagram-Ei 31 Millionen Likes, und die Zahl wächst kontinuierlich.