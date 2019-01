Letzte Staffel von „Game of Thrones”: Neuer Trailer begeistert Fans – VIDEO

Die Serie „Game of Thrones” gehört zu den beliebtesten weltweit und hat Millionen von Fans. Nun hat der TV-Sender HBO einen neuen Trailer zur neuen und letzten Staffel von „Game of Thrones” veröffentlicht.

Über seinen Twitter hat der Sender den Starttermin der letzten Staffel von „Game of Thrones“ mitgeteilt und zugleich einen neuen Trailer gezeigt.

„90 Tage, 23 Stunden, 55 Minuten, 27 Sekunden“ – so lange muss man sich laut dem Tweet noch gedulden.

Am 14. April 2019 soll es nämlich so weit sein – dann wird die erste von sechs Episoden in den USA gezeigt. Normalerweise kommen die neuen Folgen dann auch direkt nach Deutschland.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) January 14, 2019

​Wie das US-Magazin „Entertainment Weekly“ schreibt, soll zum Abschluss der letzten Staffel zudem „die größte Schlacht der Fernsehgeschichte“ gezeigt werden. Diese sei übrigens im Laufe von Wochen im nordirischen Belfast gedreht worden.

© AP Photo / HBO, Keith Bernstein, File „Game of Thrones“: Erstes offizielles FOTO zur Finalstaffel aufgetaucht

Die Produktion der achten Staffel hatte bereits im Oktober 2017 begonnen.

Im Sommer 2017 war zudem bekannt geworden, dass der HBO gehackt worden war und Online-Kriminelle interne Dokumente und TV-Folgen gestohlen hätten.

Damit hätten sie versucht, den Sender zu erpressen.

Die Fantasyserie wurde nach Romanen von George R.R. Martin gedreht und ist vielfach ausgezeichnet worden.