Regierung steht still: Trump serviert Fast Food und zahlt aus eigener Tasche

Meidenberichten zufolge warteten auf die Spieler des neuen amerikanischen Collegemeisters Clemson Tigers unter anderem 300 Burger, viele Pizzas und große Mengen Pommes. Das Ganze soll bei den Fast-Food-Ketten McDonald’s, Wendy’s, Domino’s und Burger King bestellt worden sein. Laut Medien hat der Präsident eine große Vorliebe für Schnellimbisse verschiedener Art.

Earlier this evening, President @realDonaldTrump treated the Clemson Tigers football team to dinner in the State Dining Room! #ALLIN pic.twitter.com/P5JAo6yzfR — The White House (@WhiteHouse) 15 января 2019 г.

Trump gab auf Twitter an, dass er diese Fast-Food-Orgie selbst bezahlt habe. Grund dafür sei der so genannte Shutdown, ein teilweiser Regierungsstillstand wegen des Streits über den kommenden US-Haushalt. Der Shutdown dauert schon seit Wochen an, ein Großteil der Mitarbeiter des Weißen Hauses ist derzeit beurlaubt.

Der Stillstand vieler Regierungsbehörden in den USA stellt in diesem Jahr einen neuen (Anti-)Rekord auf: Noch nie waren die US-Institutionen gezwungen, so lange ihre Arbeit ruhen zu lassen.

Hintergrund des Haushaltsstreites ist der Bau einer Grenzmauer zu Mexiko, die illegale Migranten aufhalten soll. Trump will die Errichtung dieser Grenzanlage unbedingt durchsetzen und fordert hierfür zusätzliche Finanzmittel, die ihm die Demokratische Partei allerdings verweigert.