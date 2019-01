So stark ist Rückgang von Terroraktivitäten in Russland

Der Chef des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew hat in einem Interview mit der Zeitung „Rossijskaja Gaseta“ erklärt, wie sich die Situation bezüglich Terroraktivitäten in Russland und in anderen Regionen der Welt in den letzten Jahren verändert hat.

„Die Terroraktivitäten im Lande sind seit fünf Jahren 20 Mal weniger geworden", sagte er. Insgesamt seien 2018 ein Terroranschlag und neun terroristische Straftaten verübt worden.

Der Rückgang der Terrorbedrohung sei auf die reibungslose Arbeit der Geheimdienste und der Rechtsschutzorgane zurückzuführen, durch die 36 terroristische Straftaten, darunter auch 20 Terroranschläge, vereitelt werden konnten.

Zudem habe sich auch ein weltweiter Trend zum Rückgang der Terroraktivitäten abgezeichnet, betonte er. 2014 habe die Anzahl der Terroranschläge zwar ihr Rekordhoch von fast 16.000 erreicht. In den zwei zurückliegenden Jahren bewege sie sich jedoch um den Wert von 10.000 herum.

Im Nahen Osten habe sich die Zahl der Terroranschläge in den letzten fünf Jahren halbiert. Dieser Rückgang sei auf die Lage in Syrien zurückzuführen, wo die wichtigsten Terroreinheiten vernichtet oder auseinander getrieben worden seien und der Prozess der nationalen Versöhnung begonnen habe.

Auch in Südasien hätten sich die terroristischen Aktivitäten in den fünf zurückliegenden Jahren verringert, und zwar um ein Drittel, so Patruschew.

Das weltweit größte Ausmaß hätten die Terroraktivitäten in Afghanistan. „Mehr als 15 Jahre der US-amerikanischen Präsenz in diesem Lande haben eine Degradierung der Lage zur Folge", so Patruschew.

Auch in Europa hätten die terroristischen Aktivitäten zugenommen: „Hier haben die als Flüchtlinge getarnten Terroristen die Migrationskrise als Deckung ausgenutzt", fügte er hinzu.