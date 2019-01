Brexit-Abkommen gescheitert, Attentat in Nairobi, Warnstreiks begonnen

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch Dienstag geschehen ist.

Parlament schmettert Brexit-Abkommen ab

Mit dem klaren Nein des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen wird die Gefahr eines chaotischen Austritts Großbritanniens aus der EU immer größer. Die Abgeordneten schmetterten den Deal von Premierministerin Theresa May mit der EU mit überwältigender Mehrheit ab. Damit fügten sie May eine historische Niederlage zu. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, stellte einen Misstrauensantrag gegen die Regierung.

Attentäter wollten in Nairobi US-Konferenz angreifen

Eine von US-Amerikanern organisierte Konferenz ist nach Polizeiangaben Ziel des Anschlags in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gewesen. Die Veranstaltung sollte ursprünglich in dem von Terroristen angegriffenen Luxushotel stattfinden, wie ein Beamter der Anti-Terror-Polizeieinheit, heute sagte. Der Ort der Konferenz, an der auch US-Amerikaner teilnehmen sollten, sei in letzter Minute geändert worden. Lokale Medien berichteten von mindestens sechs Toten und rund 30 Verletzten. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrorgruppe Al-Shabaab.

Kohleländer bekommen mehr Geld vom Bund

Die vom geplanten Kohleausstieg betroffenen Regionen können langfristig mit mehr Geld vom Bund für Strukturwandel rechnen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte nach einem Spitzentreffen der Kohleländer mit Kanzlerin Angela Merkel und mehreren Bundesministern in Berlin, Strukturhilfen seien notwendig über viele Jahre, es müsse sich um erhebliche Mittel handeln.

Zwei Deutsche tot auf Mallorca

Zwei Deutsche sind auf der Lieblingsferieninsel der Deutschen, Mallorca tot aufgefunden worden. Die bereits stark verwesten Leichen des 56 Jahre alten Mannes und der 59 Jahre alten Frau wurden laut Medien in der Wohnung der beiden südöstlich der Inselhauptstadt Palma von der Polizei gefunden. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann die Frau getötet und dann Suizid begangen hat.

Deutschland erreicht Hauptrunde bei Handball WM

Die deutschen Handballer haben vorzeitig die Hauptrunde der Weltmeisterschaft erreicht. Der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop reichte dafür ein 25:25 gegen Titelverteidiger Frankreich. Die Franzosen hatten den Ausgleich erst in der Schlusssekunde erzielt. Im letzten Gruppenspiel trifft das deutsche Team morgen auf Serbien.