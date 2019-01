Forscher: Das ist die größte Enttäuschung des Menschen im Leben

Eine neue Studie hat den Psychologen erlaubt, die Frage zu beantworten, was die Hauptenttäuschung des Menschen im Leben sei. Forscher von der Cornell University haben festgestellt, dass die Mehrheit der Menschen nicht das bedauert, was im Leben getan wurde, sondern das, was man noch hätte erzielen können. Dies meldet das Frauenmagazin „Emotion“.