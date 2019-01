Roskosmos rätselt über Gründe für russische Satelliten-Pannen

„Wenn Satelliten ausfallen, kennen wir oft nicht die Gründe dafür. Wir sprechen über stark geladene Teilchen, kosmische Strahlen, Einwirkungen von künstlichen Objekten (Kollision mit Weltraummüll – Anm. d. Red.), manchmal sprechen wir über absichtliches Einwirken auf die Raumfahrzeuge, wissen aber nicht genau, wo die Gründe liegen“, sagte Makarow bei einer Sitzung des Präsidiums der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Ihm zufolge muss ein Raumüberwachungssystem vorhanden sein, um die genaue Ursache ermitteln zu können. Derzeit würden nur die USA über so ein leistungsfähiges Überwachungssystem verfügen.

Aber auch in Russland werde ein solches System entwickelt, so Makarow. Sein erstes Element sei das seit 2016 in Betrieb befindliche Automatisierte Warnsystem für gefährliche Situationen im erdnahen Weltraum.

Inzwischen habe das russische Weltraumkontrollsystem die Gleichheit mit dem der USA erreicht. „Vor fünf Jahren war das Bild völlig anders“, sagte Makarow weiter.

Im Januar erklärte der Leiter des wissenschaftlichen Forschungsinstituts für Kernphysik der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität, Michail Panasjuk, es gebe nur zwei große russische wissenschaftliche Satelliten im erdnahen Orbit, jedoch seien die beiden nicht voll funktionsfähig.

Zudem war berichtet worden, dass es keinen Kontakt mehr zu dem wissenschaftlichen Raumfahrzeug „Spektr-R“ gebe.

