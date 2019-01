Winters Bruder: Wetter oder Russen am „Schneechaos“ schuld? Sputniknutzer uneins

Schneechaos, Lawinen und Hochwasser? Muss etwas mit der Jahreszeit zu tun haben, fanden knapp 60 Prozent der Sputniknutzer in der letzten Umfrage der Woche. Schließlich ist der Winter die kalte Jahreszeit und in unseren Breitengraden für gewöhnlich mit Schnee assoziiert. Aber nicht alle lassen sich von solchen Naturzusammenhängen hinters Licht führen, und so bestand immerhin fast ein Drittel der Abstimmenden darauf, dass in Wirklichkeit doch die Russen hinter den unverschämten Wetterphänomenen stecken.

Knapp ein Zehntel aller Stimmen entfiel auf geheime Wetterexperimente und den Klimawandel. Dass es sich bei dem Unwetter um die Vorboten der Apokalypse handeln könnte, befand dagegen gerade einmal rund ein Prozent der Befragten.

An der Umfrage hatten bis zum Zeitpunkt der Auswertung 1507 Personen teilgenommen. Die Umfrage selbst finden Sie hier.

