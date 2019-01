Forscher: Kassenbons sind gefährlich für die Gesundheit

Eine Forschergruppe unter Leitung von Wissenschaftlern der Universidad de Granada in Spanien hat Kassenbons in Geschäften und Restaurants in Spanien, Brasilien und Frankreich analysiert. In den ersten zwei Ländern sei Bisphenol A in mehr als 90 Prozent der Bons enthalten gewesen, in Frankreich in etwa 50 Prozent.

Dabei soll der Gehalt des Stoffes in den untersuchten Kassenzetteln die von der Eurokommission festgelegten Normen um das 30- bis 100-Fache überstiegen haben.

Auf einigen Kassenbons sei Bisphenol S festgestellt worden, das für einen „ungefährlichen“ Ersatz von Bisphenol A gehalten wird, allerdings führe auch dieser Stoff zu Hormonstörungen, betonen die Forscher.

„Wenn Sie Lebensmittel auspacken, müssen Sie aufpassen, dass die Bons nicht mit den Nahrungsmitteln in Kontakt kommen. Darüber hinaus darf man sie nicht in den Mülleimer werfen, Notizen darauf machen und sie in Autos, Portemonnaies oder Taschen aufbewahren“, führt das Blatt die Worte von Nicolas Olea, Ko-Autor der Studie und Professor an der Universidad de Granada, an.

Bisphenol A ruft eine Reihe von Hormonstörungen hervor und ist mit einem erhöhten Risiko der Entwicklung von onkologischen Erkrankungen, Infertilität, Autismus, Diabetes von Typ 2 und anderen Erkrankungen verbunden, betonen die Forscher.