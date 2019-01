Lettland: Massenschlägereien zwischen russischen und lettischen Schülern gemeldet

In der Nähe einer Schule konnte die Polizei demnach eine Massenschlägerei zwischen russischen und lettischen Schülern verhindern. Nach unbestätigten Informationen haben sich die Teenager am Ende an einem anderen Ort geprügelt. Mehrere von ihnen sollen Verletzungen erlitten haben.

Der Konflikt nimmt gefährliche Formen an: In den sozialen Netzwerken erstellen Schüler laut „Delfi“ Gruppen, in denen zu Gewalt aufgerufen wird.

Laut der Polizei nehmen an solchen Auseinandersetzungen sowohl Jungen als auch Mädchen teil. Die Eltern und Lehrer seien bereits informiert worden. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden.

Der lettische Präsident Raimonds Vējonis hatte 2018 ein Gesetz unterzeichnet, das in den Schulen für nationale Minderheiten die Verwendung der Muttersprache sehr strikt begrenzt. Laut dem Gesetz muss die Vorschulausbildung bilingual werden. Vom ersten bis zum sechsten Schuljahr bleibt die Möglichkeit einer zweisprachigen Ausbildung. Bis zur neunten Klasse müssen auf Lettisch 80 Prozent der Fächer, vom zehnten bis zum zwölften Schuljahr bereits alle unterrichtet werden.

Das Gesetz widerspricht der Resolution zum Schutz der Sprachen nationaler Minderheiten in Europa, die die Parlamentsversammlung des Europa-Rats im Januar verabschiedet hat. Laut Pace sollen die Minderheiten die Möglichkeit haben, während der gesamten Lern- und Ausbildungsperiode – vom Kindergarten bis zur Hochschule – in ihrer Muttersprache zu lernen.