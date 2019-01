Hannover: Frau bei Brand in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Eine Frau ist am Donnerstag bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover-Döhren verletzt worden. Dutzende Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

In einem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover-Döhren ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen, berichtet NDR.de. Eine Frau sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr seien Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss geschlagen. Das Gebäude mit seinen etwa 90 Bewohnern musste evakuiert werden. Das Feuer konnte binnen einer halben Stunde gelöscht werden. Die Polizei klärt die Brandursache.