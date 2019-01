Doch kein „gefährlicher Defekt“ bei neuen russischen Trägerraketen „Angara“

Der russische Produzent Energomasch hat die Mängel am Triebwerk RD-191 für die superschwere Trägerrakete „Angara“ bereits beseitigt. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung auf der Webseite des Unternehmens hervor.

Damit dementiert der Hersteller frühere Medienberichte über einen gefährlichen Antriebsdefekt, der zur Zerstörung der ganzen Rakete führen könnte.

Das Problem habe es gegeben, doch die Mitarbeiter des Unternehmens hätten es bereits gelöst. Das Triebwerk funktioniere nun stabil, hieß es in der Pressemitteilung.

© Sputnik / Sergej Mamontow Gefährlicher Defekt bei superschwerer Trägerrakete „Angara“ aufgedeckt

Früheren Angaben zufolge bestand das Problem in niederfrequenten Schwingungen, die bei einer Schubkraft von weniger als 38 Prozent Resonanz auslösen, was als Folge die Trägerrakete zerstören könne. Um diese Konstruktionsbesonderheit zu beseitigen, wurde ein spezielles Ventil installiert. Diese Maßnahme konnte die Amplitude der Schwingungen deutlich verringern, aber nicht immer und nicht in allen Antrieben.