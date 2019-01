Russen feiern Taufe Jesu: Wetter-Phänomen über Moskau gefilmt - VIDEOs

In der Nacht auf den 19. Januar, in der die russischen Christen traditionell die Taufe Christi feiern und die Wasserweihe vornehmen, haben Moskauer in den sozialen Netzwerken Fotos und Videos einer ungewöhnlichen Wettererscheinung – eines Wintergewitters – geteilt.

Zum Freitagabend waren die Temperaturen in Moskau auf knapp über den Gefrierpunkt gestiegen, indes war aber bereits eine Kaltfront im Anzug, die eine rasche Abkühlung verursachte, was diese Wettererscheinung wohl auch verursacht haben mag.

Nach Angaben von Mitarbeitern des Wetterzentrums Fobos haben die Moskauer Wetterstationen in der vergangenen Nacht keine Anzeichen eines Gewitters fixiert. Aber sie räumten ein, dass es keinen Grund gebe, den Meldungen von Augenzeugen dieser Erscheinung nicht zu glauben.

Zuletzt war im Februar 2015 in der Hauptstadtregion ein Wintergewitter registriert worden, und in den letzten 50 Jahren war diese Erscheinung in der Stadt nur insgesamt neunmal zu beobachten.

Das Fest der Taufe Christi begehen die Gläubigen in Russland gern mit einem Sprung ins eiskalte Wasser, wozu speziell Löcher ins Eis geschlagen werden, um eine Badestelle einzurichten (Fotostrecke>>). Auch Staatschef Wladimir Putin ist keine Ausnahme. Von den Geistlichen wird die Wasserweihe zelebriert. Man meint, dass das in der Nacht zum 19. Januar allerorts in Flaschen und andere Behältnisse abgefüllte Wasser heilig sei und lange frisch bleibe.