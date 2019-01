Facebook entwickelt geheim neue App für lustige Videos – Medien

Das US-Unternehmen Facebook hat die Arbeit an einer Plattform begonnen, auf der lustige Videoinhalte geteilt werden. Das berichtet das Portal TechCrunch unter Berufung auf die Firma und andere Quellen.

Demzufolge soll die Plattform LOL (Laughing out Loud, dt.: „lautes Lachen“) heißen und den Nutzern ermöglichen, Videos und GIF-Animationen nach Kategorien anzuschauen wie etwa „Schule“, „Tiere“ oder „Streich“. Die Inhalte sollen von den Einträgen auf News-Feed im Sozialnetzwerk Facebook gesammelt werden.

Derzeit laufen geschlossene Tests, an denen ungefähr 100 Schüler teilnehmen, die Nichtverbreitungs-Vereinbarungen unterschrieben haben. Bisher bleibt unklar, ob es sich bei LOL um eine Funktion in einer Facebook-App oder um eine Einzelanwendung handeln wird.

Mit dem neuen Produkt will Facebook Jugendliche ansprechen. Andere Entwicklungen – Facebook Watch, Lasso und IGTV – seien bei jungen Nutzern kaum populär geworden, so das Portal. Die drohende Lücke im Altersspektrum der Facebook-User kann demnach Probleme in den Bereichen Entwicklung und Einnahmen des Unternehmens heraufbeschwören.