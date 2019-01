Medien berichten über Explosion bei Damaskus

Die Explosion wurde auf der Südlichen Autobahn bei der syrischen Hauptstadt gehört. Nach vorläufigen Angaben soll es sich um einen Terroranschlag handeln, so die Agentur.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Opferzahl nach Schlag der US-Koalition in Ost-Syrien steigt auf 31 – Medien<<<

© AFP 2018 / FEDERICO GAMBARINI / DPA „Auf den Spuren der Lügenpresse“: Studie zu Berichterstattung in der Flüchtlingskrise

Die Detonation sei das Ergebnis der Sprengung eines verminten Autos gewesen, meldete Sana später. Niemand habe Verletzungen erlitten.

„Es gibt bestätigte Angaben über die Festnahme des Terroristen“, so die Agentur.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Regelmäßiger Meeresverkehr startet von Krim bis Syrien<<<

© AFP 2018 / Baraa Al-Halabi Union fordert Ausbürgerung von Terroristen

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder dauern Kämpfe gegen Terroristen an. Die größte Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der politischen Regelung, dem Wiederaufbau Syriens und der Rückkehr von Flüchtlingen geschenkt.

* auch IS/Daesh, als Terrororganisation in Russland verboten