Zahl der Todesopfer nach Explosion in Mexiko gestiegen

Nach der Explosion an einer Benzinleitung im mexikanischen Tlahuelilpan ist die Zahl der Todesopfer auf 76 gestiegen. Das teilten die Behörden im Bundesstaat Hidalgo laut dem Portal eluniversal.com.mx mit.

Zuvor war von 73 Toten und 76 Verletzten die Rede gewesen.

Das Unglück ereignete sich an der Stelle einer nicht sanktionierten Anzapfung der Benzin-Pipeline, wo ein Leck entstanden war, an dem sich mindestens 350 Einheimische versammelt hatten, um den Treibstoff in ihre Eimer und Kanister zu füllen. Die Feuerwehr konnte den Brand erst nach Stunden unter Kontrolle bringen.

