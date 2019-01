Anschlag auf Spezialkräfte-Basis in Afghanistan: Opferzahl steigt auf über 120

Bei einem Anschlag, der sich am Montagmorgen in der Provinz Wardak ereignet hat, sind mindestens 120 Beamte der Spezialkräfte Afghanistans ums Leben gekommen. Dies meldet Reuters unter Verweis auf einen Vertreter des Verteidigungsministeriums des Landes.

Zuvor war berichtet worden, dass ein mit Sprengstoff beladenes Auto in der Provinz Wardak am Montagmorgen explodiert sei. Der Angriff ereignete sich in der Provinzhauptstadt Maidan Shar um 7:00 Uhr Ortszeit.

„Wir haben Informationen darüber, dass 126 Menschen bei einer Explosion in einem militärischen Ausbildungszentrum getötet wurden”, zitiert die Agentur den Beamten.

Laut Medienangaben haben sich die Taliban zu dem Anschlag bekannt.