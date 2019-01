Tag X bei WhatsApp eingetreten: Einschränkungen weltweit eingeführt

Es handelt sich dabei um die Weiterleitung von Nachrichten, deren Einschränkung auf fünf Empfänger WhatsApp Ende Dezember angekündigt hatte. Nun tritt diese Entscheidung in Kraft.

„Wir haben heute weltweit ein Limit von fünf Botschaften eingeführt“, zitiert die Zeitung „Metro“ die Vizepräsidentin von WhatsApp, Victoria Grand. Sie verkündete dies am Montag während einer Veranstaltung in Jakarta.

In einigen Ländern, allen voran in Indien, sind über diese Funktion Fake News verbreitet oder gar Gewaltverbrechen provoziert worden. So berichtete etwa die Economic Times India, dass in den letzten zehn Jahren in dem Land offenbar 31 Menschen ermordet wurden, nachdem zuvor über WhatsApp meist erfundene Gerüchte verbreitet worden waren.

WhatsApp beabsichtigt, mit dem neuen Limit die Verbreitung von Desinformation zu verhindern. Die begrenzte Funktion wurde in Indien bereits einige Monate lang getestet.

Vor der Änderung konnte man gleichzeitig an 20 Menschen eine Nachricht weiterleiten.