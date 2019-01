Großmilitärmanöver in Nordkaukasus gestartet

Großangelegte Militärübungen, bei denen mehrere Tausend Soldaten ihre Kampfbereitschaft erhöhen sollen, haben am heutigen Montag in den Einheiten und Verbänden der 58. Armee begonnen, die im Nordkaukasus und in Transkaukasien stationiert ist. Dies geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des russischen Militärbezirks Süd hervor.