Explosion erschüttert syrische Stadt Latakia – Verletzte

Eine Explosion hat sich auf einem Platz in der Hafenstadt Latakia im Westen Syriens ereignet. Es gibt Verletzte, meldet die syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eigenen Korrespondenten.

„Eine Explosion ist am Platz Al-Chamam in Latakia zu hören, es gibt Informationen über Verletzte“, so die Agentur.

© Sputnik / Sergej Pirogow Russlands Verteidigungsministerium zeigt Roboter bei Minenräumung – VIDEO

Demzufolge soll ein Auto explodiert sein, der Fahrer sei ums Leben gekommen. Vier Menschen hätten Verletzungen erlitten. Ein weiterer Sprengsatz sei entschärft worden.

„Vorläufigen Angaben zufolge wurde die Explosion, die am Platz Al-Chamam in der Stadt Latakia zu hören war, durch die Sprengung eines Autos der Marke Suzuki verursacht. Der Fahrer wurde getötet, vier Menschen wurden verletzt“.