Vermisstes Flugzeug über Ärmelkanal: Suchaktion eingeleitet

Britische Behörden haben eine Suchaktion nach dem über dem Ärmelkanal vermissten Kleinflugzeug eingeleitet. An Bord hat sich auch der neue Stürmer des walisischen Fußballvereins Cardiff City, Emiliano Sala, befunden, meldet die britische Boulevardzeitung Daily Mirror.

Der 15-Millionen-Euro-Neuzugang der Waliser war auf dem Rückweg aus dem französischen Nantes, wo er sich von seinen ehemaligen Teamkollegen verabschiedet hatte.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Bei Inlandsflug nach Moskau: Flugzeug wechselt Richtung wegen „Problemen“ an Bord<<<

Es werde vermutet, dass die Maschine, zu der der Kontakt am Montagabend nahe der britischen Insel Guernsey abgebrochen sein soll, in den Ärmelkanal abgestürzt sei, so die Meldung.

Fans von Cardiff City und Kollegen des argentinischen Fußballers reagierten bestürzt auf diese Nachricht.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Fußballstar Ronaldo wegen Steuerbetrugs zu Bewährungsstrafe verurteilt – VIDEO<<<