Taxifahrer-Streik in Spanien: Gelbe Westen tauchen in Madrid und Barcelona auf

Mehrere Teilnehmer des unbefristeten Taxifahrer -Streiks, der in Madrid und Barcelona seit dem Montagmorgen andauert, haben gelbe Westen angezogen.

Die Streikenden fordern die lokalen Behörden dazu auf, das Recht, das die Tätigkeit der Verkehrsdienstleistungsanbieter Uber und Cabify reglementiert, zu vervollkommnen.

Wie eine Sputnik-Korrespondentin vor Ort berichtet, versammeln sich die meisten Streikenden in Madrid vor dem Messegelände Ifema, auf dem am Mittwoch eine der weltweit größten Tourismusmessen, Fitur, eröffnet werden soll. Die Messe ist eine der wichtigsten Veranstaltungen, die in der spanischen Hauptstadt stattfinden, sie wird jährlich von 200.000 Gästen besucht. Daher könnte der Taximangel während der Messe zu einer bösen Überraschung werden.

Die streikenden Taxifahrer blockieren die umliegenden Straßen in der Nähe des Messegeländes, damit ihr Protest den Behörden nicht entgeht.