„Hallo, ich bin der Cem. Ihr kennt mich von meinen Greatest Hits…“

Hi, wir sind PROASYL. Ihr kennt uns vll von den #GreatestHits »Ja, wir werden echt von 24000 Mitgliedern finanziert, nicht von Soros« »Nein, wir kümmern uns nicht um 🇩🇪 Obdachlose, das machen andere tolle Orgas« & »Der Clou an Menschenrechten is ja, dass sie eben für alle gelten«