China testet offenbar „Flugzeugträger-Killer“ – VIDEO

Laut den Angaben der Federation of American Scientists (FAS, dt.: Bund amerikanischer Wissenschaftler) befindet sich einer der in letzter Zeit errichteten Startplätze für die DF-26 in der Provinz Innere Mongolei im Norden Chinas befinden.

© Sputnik / Wladimir Astapkowitsch Präsentation der 9M729-Rakete: Maas kommentiert Briefing von Russlands Verteidigungsministerium

Die DF-26-Rakete soll laut Medienberichten eine Reichweite von 4000 Kilometern haben. Sie sei in der Lage, die Insel Guam im Pazifik zu treffen, wo sich ein großer US-amerikanischer Militärstützpunkt befindet. Deswegen wird die Rakete in chinesischen Medien als „Guam-Killer“ oder auch „Flugzeugträger-Killer“ bezeichnet.

