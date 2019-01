Deutsche unter Todesopfern bei Flugunglück in Italien

Sieben Menschen sind nach Angaben der italienischen Polizei beim Zusammenstoß eines Touristen-Kleinflugzeugs und eines Hubschraubers am Freitag in den italienischen Alpen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sind vier Deutsche.

Die Zahl der Toten nach dem Flugunglück in Italien sei auf sieben gestiegen, unter den Opfern seien vier Deutsche, berichtet Focus Online am Samstag unter Berufung auf die italienische Polizei.

Ein Todesopfer sei ein 49-jähriger Deutscher, der in der Region als Bergführer arbeitete, sagte ein Sprecher des italienischen nationalen Bergrettungsdienstes (CNSAS). Das Unglück hatte sich bereits am Freitag am Rutor-Gletscher im Aostatal ereignet. Der Unfallort liegt im Länderdreieck zwischen Italien, Frankreich und der Schweiz im hochalpinen Gebiet.