Rente mit 63 antreten? Viele Deutsche nutzen das Angebot

Früher mit der Arbeit aufhören: Das geht mit der Rente mit 63. Sehr viele Arbeitnehmer nutzen das Angebot.

So geht die Rente mit 63

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, können bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Allerdings wird diese Altersgrenze seit Mitte 2014 pro Jahr um zwei Monate angehoben. Die Jahrgänge ab 1964 können so erst mit 65 Jahren nach 45 Beitragsjahren in der Rentenversicherung abschlagsfrei in den Ruhestand gehen. Phasen der Arbeitslosigkeit werden angerechnet, ebenso wie Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen.

„Es ist eine der Irrationalitäten der derzeitigen Politik: Wir müssen ausländische Fachkräfte anwerben, um dem demografischen Wandel zu begegnen, und gleichzeitig frühverrenten wir inländische Fachkräfte abschlagsfrei“, sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), dem Handelsblatt. Die Rente ab 63 entwickele sich zunehmend zur „Wachstumsbremse“.

© AFP 2018 / Odd ANDERSEN Die Rente ist sicher – Wenigstens für die neue „Rentenkommission“

Die Antragszahlen des vergangenen Jahres liegen nach Angaben der Rentenversicherung „im Rahmen der Erwartungen“. Auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast sieht keine unerwartet hohe Inanspruchnahme. Die Sozialdemokraten hätten die Rente ab 63 damals durchgesetzt, „weil sich die Menschen das verdient haben“.

Die Linke hält die Rente ab 63 ebenfalls für eine gute Entscheidung. Der rentenpolitische Sprecher der Partei, Matthias W. Birkwald, sagte dem Handelsblatt, dass Menschen, die 45 und mehr Jahre in die Rente eingezahlt haben, oft nicht mehr länger arbeiten könnten und sich „ihren Ruhestand redlich verdient“ hätten. Die Beliebtheit der Regelung erkläre sich nicht zuletzt damit, dass andere Möglichkeiten wegfallen würden, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Denn bis 2029 steigt die Altersgrenze für die abschlagsfreie Frührente schrittweise auf 65 Jahre.