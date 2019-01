Mexiko: Opferzahl nach Pipeline-Brand steigt auf 114

Die Zahl der Toten nach der Explosion an einer Benzin-Pipeline im mexikanischen Tlahuelilpan in der vorigen Woche hat sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes auf 114 erhöht.

Demnach werden 33 Menschen noch in Krankenhäusern, hauptsächlich in der Hauptstadt, behandelt. Weitere drei halten sich in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Texas auf.

© REUTERS / National Defence Secretary/Handout via REUTERS 20 Tote, über 70 Verletzte bei gescheitertem Benzin-Klau in Mexiko - VIDEO

Jüngsten Angaben der Behörden zufolge sind 46 Menschen den Folgen ihrer schweren Verbrennungen erlegen.

Die Explosion ereignete sich am 18. Januar an einer nicht sanktionierten Anzapfung einer Benzin-Pipeline, wo ein Leck entstanden war, an dem sich mindestens 350 Einheimische versammelt hatten, um den Treibstoff in Eimer und Kanister zu füllen. Die Feuerwehr konnte den Brand erst nach Stunden unter Kontrolle bringen.