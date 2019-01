„Krass! Das darf nicht sein.“: Aldi-Produkt geht in Flammen auf – FOTO

Auf der Facebook-Seite von Aldi Süd hat ein verwunderter Kunde einen Vorfall samt entsprechendem Foto veröffentlicht, bei dem das Backpapier des Discounters in Flammen aufgegangen ist, heißt es in der Meldung.

Auch andere Nutzer im Netz haben mit Verwunderung darauf reagiert. „Das hab ich auch noch nie gesehen. Interessant.“, kommentierte ein User diesen Facebook-Eintrag ganz erstaunt. „Das Papier verbrannt und die Pizza roh? Krass! Das darf nicht sein.“, lautete ein anderer Kommentar.

Aldi Süd habe erst nach einigen Tagen darauf reagiert und angekündigt, die Meldung des defekten und gegebenenfalls auch gefährlichen Produkts zur Überprüfung an den eigenen Zulieferer weiterzuleiten.

In der Antwort der Supermarktkette an den betroffenen Kunden heißt es: „Bist du so gut, uns dazu eine E-Mail zu senden und genauer zu erklären, wie das passiert ist (Temperatur, Backzeit etc.) und auch die Chargennummer von der Verpackung mit anzugeben?“. Außerdem versprach Aldi eine schnellstmögliche Antwort des Lieferanten.

Laut Meldung ist das nicht das erste Mal, dass Aldi wegen seiner Waren in der Kritik steht. Bei einem vorherigen kuriosen Vorfall hat ein Kunde einen Sixpack von 0,5-Liter-Flaschen gekauft, bei dem eine Wasserflasche nicht abgefüllt gewesen sein soll. Bei einem anderen Vorfall soll ein Kunde beinahe an einem Draht aus einem Aldi-Produkt erstickt sein und danach mächtig für Aufregung im Netz gesorgt haben.

