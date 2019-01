Neue Sanktionen gegen Venezuela, Großprojekt zur deutschen Sprache, Tornado auf Kuba

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

Huawei weist Vorwürfe der USA zurück

Der chinesische Telekom-Riese Huawei hat US-Vorwürfe wegen des Verstoßes gegen Iran-Sanktionen und Industriespionage zurückgewiesen. Auch wurde der US-Antrag an Kanada, die in Vancouver festgehaltene Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou auszuliefern, kritisiert. Das Unternehmen bestreitet, dass es einen der behaupteten Verstöße von US-Gesetzen begangen habe und wisse auch nichts von Rechtsverstößen durch seine Finanzchefin. Auch das chinesische Außenministerium in Peking forderte die USA auf, die unangemessene Unterdrückung von Huawei einzustellen.

USA erlassen Sanktionen gegen Venezuelas Ölsektor

Die USA gehen mit Sanktionen gegen den wichtigen Ölsektor Venezuelas vor. Das kündigte US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington an. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PdVSA. Öl aus Venezuela dürfe zwar unter dem Sanktionsregime weiterhin eingekauft werden, die Zahlungen müssten jedoch auf Sperrkonten erfolgen. Die Regelungen sollen auch gewährleisten, dass US-Raffinerien, die direkt von Öllieferungen aus Venezuela abhängen, weiter betrieben werden können.

Hilfsorganisation schaltet EU- Gerichtshof für Menschenrechte ein

Im Streit um die Blockade des Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ hat die deutsche Hilfsorganisation den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingeschaltet. Man könne es nicht länger hinnehmen, dass die europäischen Staaten gemeinschaftlich das Seerecht brächen, erläuterte ein Sprecher. Das Schiff mit 47 Migranten an Bord befindet sich seit Tagen vor Sizilien, darf aber nicht in den Hafen einlaufen.

Vier Tote und fast 200 Verletzte nach Tornado auf Kuba

Nach dem heftigen Tornado auf Kuba ist die Zahl der Toten auf vier gestiegen. Weitere 195 Menschen wurden verletzt, wie das Staatsfernsehen berichtete. Demnach wurden mehr als 1200 Häuser und Wohnungen beschädigt oder ganz zerstört. Mit Böen-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde war der Sturm auch durch die weltberühmte Uferpromenade El Malecón in Havanna gefegt.

Digitales Großprojekt zur deutschen Sprache startet

Wissenschaftler aus Berlin, Göttingen, Mainz und Leipzig wollen das größte digitale Lexikon der deutschen Sprache aufbauen. Es soll Nutzern weltweit kostenlos zur Verfügung stehen, kündigte Projektleiter Wolfgang Klein an. Die Duden-Redaktion sieht das von der Bundesregierung geförderte Projekt kritisch.