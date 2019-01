Glatteis führt zu Verkehrschaos in Deutschland

Wie die Polizei mitteilte, rutschten Autos in Baden-Württemberg von der Fahrbahn, Lastwagen stellten sich quer. In Waldshut-Tiengen war ein 23 Jahre alter Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und starb infolgedessen. Eine 28 Jahre alte Autofahrerin im Kreis Böblingen wurde schwer verletzt, nachdem sie ebenso auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr gerutscht war.

© REUTERS / Michael Dalder Winterwetter führt zu vielen Glätte-Unfällen in Nordrhein-Westfalen

Im nordrhein-westfälischen Lindlar wurden drei Menschen bei einem schweren Autounfall verletzt. Laut der Polizei krachte ein Fahranfänger (18) am Montagabend mit seinem Wagen frontal in ein anderes Fahrzeug. Die Autobahn 31 in Richtung Gronau wurde am Dienstagmorgen komplett gesperrt.

Auf der Autobahn 14 am Dreieck Nossen (Sachsen) rutschte ein Lkw von der Fahrbahn. Die Autobahn wurde in Richtung Magdeburg gesperrt. Vor allem Berufspendler waren betroffen.

Auch in Bayern kam es wegen Glatteis zu Verkehrsschwierigkeiten: Allein im Regierungsbezirk Oberfranken 24 wurden witterungsbedingte Unfälle über Nacht gemeldet. Dabei erlitten drei Personen Verletzungen.