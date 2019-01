18.000 Menschen betroffen: Bombe in Düsseldorf entschärft – FOTO

Eine zehn Zentner schwere amerikanische Fliegerbombe ist am späten Dienstagabend in Düsseldorf erfolgreich entschärft worden. Bevor die Entschärfung beginnen konnte, hatte es Verzögerungen wegen Personen im direkten Gefahrenbereich gegeben, wie das Portal rp-online.de mitteilt.

Die Fliegerbombe war bei Bauarbeiten am Dienstagvormittag im nordöstlichen Teil Düsseldorfs gefunden worden. Laut einem Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr hatte es vor der Entschärfung am späten Diesntag aber mehrere Verzögerungen gegeben. In einigen Wohnungen sei noch das Licht gesehen worden, wo sich keine Einwohner mehr hätten befinden durften.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: China trainiert für Nuklearkrieg in unterirdischen Bunkern – Medien<<<

Darüber hinaus hatte sich die Entschärfung verzögert, da mehr Transporte von bettlägerigen Menschen organisiert werden mussten als zunächst angenommen, hieß es.

Da ist das Ding! Wir danken allen Einsatzkräften für Ihren #EinsatzfuerDuesseldorf! Allen Anwohnern wünschen wir eine sichere und schnelle Heimkehr in die eigenen vier Wände.



Foto: Links seht ihr Jost Leisten, der heute die Bombe entschärft hat. Danke, Jost! 🙌 pic.twitter.com/oEo8Cf1Gc1 — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) 29 января 2019 г.

Insgesamt waren wegen Evakuierungen und Strassensprerungen im Düsseldorf-Rath 18.000 betroffen, so das Portal. Für alle betroffenen, die während der Evakuierungszeit eine Anlaufstelle brauchten, standen Räume in einer Schule zur Verfügung, wo durch die Stadt Düsseldorf eine Betreuung organisiert wurde. Die Entschärfung selbst dauerte etwa eine halbe Stunde.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Bedrohung für die Navy“: Hohe Panikwellen aus den USA wegen Bomber Tu-22M3<<<