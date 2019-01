Maduro zu Gesprächen bereit, kein Ausweg bei Brexit, Tote auf Philippinen

+++ Maduro zu Gesprächen bereit +++ Nach Abstimmung kein Ausweg aus der Brexit-Blockade in Sicht +++ Zwei Tote bei neuem Angriff auf Gotteshaus auf Philippinen +++ Asylbewerber zurück nach Mexiko +++ Smog beschert Bangkoks Schülern tagelang schulfrei +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum mittwoch geschehen ist.

Maduro zu Gesprächen bereit

Der venezolanische Präsident Maduro hat sich zu Gesprächen mit der Opposition bereiterklärt. Maduro sagte, er könne sich auch ein persönliches Gespräch mit US-Präsident Trump vorstellen. Dieser hatte zuvor angekündigt, er sei ebenfalls zu solchen Gesprächen bereit, falls diese zur Stabilisierung der Lage in Venezuela beitragen könnten. Der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó darf das Land nicht mehr verlassen.

Nach Abstimmung kein Ausweg aus der Brexit-Blockade in Sicht

Zwei Monate vor dem Brexit-Termin ist ein Ende des Streits zwischen London und der EU nicht in Sicht. Zwar einigte sich das britische Parlament auf die Forderung, den Austrittsvertrag mit der EU nachzuverhandeln – von der EU kam aber eine prompte Absage an Vertragsänderungen. Ob die EU vielleicht doch noch von ihrer Weigerung gegen Nachverhandlungen abrücken könnte, ist unklar. Sie steht unter Druck, weil May wohl tatsächlich bei Änderung des Vertrags die Ratifizierung garantieren könnte.

Zwei Tote bei neuem Angriff auf Gotteshaus auf Philippinen

Auf den Philippinen sind bei einem neuen Angriff auf ein Gotteshaus heute zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um muslimische Geistliche, die sich in einer Moschee in der Großstadt Zamboanga City im Süden des Landes aufhielten. Die Männer wurden im Schlaf von einer Granate überrascht.

Asylbewerber zurück nach Mexiko

Die USA haben damit begonnen, zentralamerikanische Asylbewerber zurück nach Mexiko zu schicken. Damit werde eine Anordnung von Präsident Trump umgesetzt, teilte die Botschaft der Vereinigten Staaten in Mexiko-Stadt mit. Über die Grenze eingereiste Asylbewerber sollen sich künftig für die Dauer ihres Verfahrens wieder außerhalb der USA aufhalten.

Smog beschert Bangkoks Schülern tagelang schulfrei

Wegen des andauernden Smogs über Bangkok haben viele Schüler in Thailands Hauptstadt bis nächste Woche schulfrei. Die Stadtverwaltung ordnete heute an, dass der Unterricht an mehr als 400 staatlichen Schulen mit sofortiger Wirkung wegen der Luftverschmutzung eingestellt wird. Betroffen sind Zehntausende Schüler.