23 Jahre nach Kindermord in Jena: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, der vermeintliche Täter sei am Dienstag in Erfurt festgenommen worden. Er soll am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Schock in NRW: 20 Kinder wohl jahrelang missbraucht – Verdächtige festgenommen<<<

Der 76-Jährige stehe dringend im Verdacht, im August 1996 das Mädchen vor einem Einkaufszentrum im Jenaer Stadtteil Winzerla angesprochen und überredet zu haben, in sein Auto zu steigen. Er soll Ramona getötet und ihre Leiche in einem Wald nahe der thüringisch-hessischen Grenze abgelegt haben. Ein halbes Jahr nach dem Verschwinden des Mädchens entdeckte ein Jäger dort den Schulranzen des Kindes. Wenige Tage später wurden Leichenteile gefunden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Mehrmals eingestochen und eingesperrt: Afghane ermordet 16-Jährige in Steyr – Medien<<<

2018 war ein anderer Verdächtiger verhaftet worden. Nach Angaben von MDR Thüringen hat er aber mit dem Fall nichts zu tun.