Berlin: Eisbär Wolodja sagt „doswidanja“

Der Grund für den Umzug des 450 Kilo schweren Eisbär-Männchens: Die Population der Eisbären im natürlichen Lebensraum ist gefährdet. Mit dem Umzug Wolodjas darf der Ouwehands Zoo im niederländischen Rhenen nun auf Nachwuchs hoffen.

Nach Angaben des Tierparks kam der Bär am Mittwochabend wohlbehalten in der niederländischen Provinz Utrecht an. „Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms ist unser Eisbär auf einer wichtigen Mission. Wolodja ist für die Eisbärenpopulation genetisch sehr wertvoll und jeder gesunde Nachwuchs ist ein großer Erfolg“, verkündet Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.

Nach einer Eingewöhnungszeit werde der Bär schon bald auf die beiden Eisbär-Damen Freedom (18) und Huggies (25) treffen. Wolodja hat sich in Berlin in den vergangenen Jahren bereits mehrmals erfolgreich gepaart. Sein jüngster Nachwuchs kam am 1. Dezember 2018 im Tierpark Berlin zur Welt. Nach der hoffentlich erfolgreichen Fortpflanzung in den Niederlanden, werde Wolodja voraussichtlich in den nächsten Jahren wieder nach Berlin zurückkehren.