EU wehrt sich gegen Washington, Sprengstoff in Wohnhaus, Rekord-Minuswerte in USA

+++ Guaidó kam heimlich mit Militärs in Venezuela zusammen +++ Sprengstoff in Wohnhaus gefunden – Großeinsatz an der Mosel +++ EU-Staaten gründen System zur Umgehung von Iran-Sanktionen der USA +++ Saudi-Arabien richtet philippinisches Hausmädchen hin +++ Rekordverdächtige Minustemperaturen in den USA +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Guaidó hatte heimliche Treffen mit Militärs in Venezuela

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó ist nach eigenen Angaben heimlich mit Vertretern von Armee und Sicherheitskräften zusammengekommen, um die Ablösung von Staatschef Nicolás Maduro zu erreichen. Für einen Regierungswechsel sei es entscheidend, dass das Militär Maduro die Unterstützung entziehe, schrieb Guaidó in einem Gastbeitrag für die New York Times. Die USA und zahlreiche lateinamerikanische Länder haben Guaidó bereits als legitimen Interimspräsidenten anerkannt.

Sprengstoff in Wohnhaus gefunden – Großeinsatz an der Mosel

Ein Sprengstofffund im Keller eines Wohnhauses hat in Rheinland-Pfalz einen nächtlichen Großeinsatz ausgelöst. Mehr als 150 Anwohner wurden in Sicherheit gebracht, ehe der hochgradig explosionsgefährliche Sprengstoff aus dem Gebäude geschafft werden konnte. Die Beamten nahmen eine Person fest, die etwas mit dem gehorteten Sprengstoff zu tun haben könnte. Der genaue Hintergrund war am Morgen noch unklar. Ein politisches Motiv gebe es aber nicht.

EU-Staaten gründen System zur Umgehung von Iran-Sanktionen der USA

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur heute das geplante System zur Umgehung der Wirtschaftssanktionen der USA gegen den Iran starten. Konkret soll angekündigt werden, dass eine Gesellschaft gegründet wurde, über die der Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abgewickelt werden kann, wenn sich private Banken wegen drohender US-Strafen dazu nicht mehr bereiterklären.

Saudi-Arabien richtet philippinisches Hausmädchen hin

Saudi-Arabien hat nach Angaben der philippinischen Regierung ein Hausmädchen hinrichten lassen, das von den Philippinen kam. Die 39 Jahre alte Frau sei wegen Mordes gehenkt worden, teilte das Außenministerium heute in Manila mit. Alle Versuche, ihr Leben auf diplomatischen Weg zu retten, seien gescheitert. Einzelheiten nannte das Ministerium nicht.

Rekordverdächtige Minustemperaturen in den USA

Eisige Temperaturen mit rekordverdächtigen Minuswerten haben weite Teile der USA im Griff. In der Nacht wurden vor allem im Mittleren Westen extreme Temperaturen von fast minus 40 Grad Celsius gemessen. Der Nationale Wetterdienst warnte vor lebensbedrohlichen Bedingungen. Mindestens drei Bundesstaaten riefen den Katastrophenfall aus.