Extrem gefährlicher Sprengstoff in Wohnhaus bei Trier entdeckt – Festnahme

Bei einer Durchsuchung eines Anwesens in der Gemeinde Igel ist die Polizei im Keller eines Mehrparteienhauses auf Sprengstoff gestoßen. Dies geht aus einer Mitteilung vom Polizeipräsidium Trier hervor.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochabend in der Trierer Straße. Die Durchsuchung sei im Rahmen polizeilicher Ermittlungen durchgeführt worden, hieß es.

Zur Ermittlung sei ein Sprengstoffentschärfer des Landeskriminalamtes herangezogen worden, der den Sprengstoff als „hochgradig explosionsgefährlich" eingestuft habe.

Daher seien etwa 150 Anwohner in einem Radius von etwa 200 Metern um den Fundort in Sicherheit gebracht und Durchfahrtstraßen gesperrt worden. Auch der Bahnverkehr sei betroffen gewesen und eingestellt worden.

Die Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes sollen die gefährlichen Fundstücke sicher aus dem Haus gebracht und an einem abgelegenen Ort außerhalb von Igel entschärft haben.

Die Polizei nahm eine Person aus dem Anwesen wegen Verdachts auf ein Sprengstoffvergehen fest. Ein politisch motivierter Hintergrund der handelnden Person sei vorläufig auszuschließen, hieß es weiter.

Nachdem die Sprengstoff-Spürhunde in dem Haus nicht mehr angeschlagen hätten, habe die Polizei in der Nacht auf Donnerstag Entwarnung gegeben. Die evakuierten Bürger seien in ihr Zuhause zurückgekehrt.

Die Kriminalpolizei Trier ermittle zu den Hintergründen der Tat.

Details zur Identität des Festgenommenen oder Art des Sprengstoffes wurden nicht erwähnt.