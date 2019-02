Mehr als 8000 Menschen betroffen: Fünf-Zentner-Bombe in Lingen gesprengt - FOTOs

Die Bombe wurde demnach am Mittag in einem Baugebiet am Alten Hafen entdeckt. Daraufhin wurde die Bevölkerung in einem Umkreis von 1000 Metern um den Fundort evakuiert. Anwohner sollten dabei ihre Wohnungen bis 18.00 Uhr verlassen. Medienberichten zufolge wurden mehr als 8000 Menschen betroffen.

Später stellte sich heraus, dass die Bombe nicht „ohne größeres Risiko“ vor Ort entschärft werden konnte. „Eine Entschärfung oder ein Abtransport waren aufgrund der Beschaffenheit nicht möglich“, hieß es aus der Polizei. Die Fünf-Zentner-Bombe musste deshalb vor Ort kontrolliert gesprengt werden.

Video der kontrollierten Sprengung der WWII Bombe in Lingen pic.twitter.com/ZazyeRA7xr — Julia Große-Berg (@UmaSharandon) 1 февраля 2019 г.

​Bei der Sprengung der Bombe soll niemand verletzt worden sein. „Es ist jedoch durchaus Sachschaden entstanden“, hieß es im Twitter-Account der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen in dieser Donnerstagnacht ist bei der Sprengung der #Bombe niemand verletzt worden. Es ist jedoch durchaus Sachschaden entstanden. Die Explosion war bis über die Stadtgrenze von #Lingen zu hören. Die Absperrmaßnahmen werden ab sofort aufgehoben! 🚗💨/hue — Polizei Emsland (@Polizei_EL) 31 января 2019 г.

Sprengung in #Lingen.



Halbe Stadt kaputt.



Leute wollen die gelben Säcke mitgesprengt haben.



Yep. pic.twitter.com/i0wFojfJbj — Steffen 'HYPER' K. (@SteffenHyperK) 1 февраля 2019 г.

Die Aufräumarbeiten laufen. Bei BvL direkt gegenüber des Fundorts der #Bombe in #Lingen wurden die Scheiben beschädigt. Wir sind für euch vor Ort und kümmern uns um aktuelle Infos. pic.twitter.com/GV3xXZPD4w — ems TV (@ems_tv) 31 января 2019 г.

​Kurz nach Mitternacht konnten die Menschen zurück in ihre Häuser.