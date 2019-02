Münster: Blindgänger aus Weltkrieg gefunden

In Münster ist in der Nähe des vielbefahrenen Orléans-Rings bei Baggerarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg wurde zufällig von Arbeitern entdeckt.

An diesem Freitag soll der Blindgänger nun entschärft werden. Eine Evakuierung soll in Kürze beginnen. Für Betroffene ist in der „Mensa am Ring“ in der Domagkstr. 61 eine Betreuungsstelle eingerichtet worden.

Der Evakuierungsbereich beträgt 250 Metern rund um den Fundort.

Die Bombe soll 250 Kilo schwer sein.

