USA: Arktische Kälte lässt Haare dieser Frau zu Berge stehen – VIDEO

Das Video ist schnell viral gegangen. An einem Tag wurde es 1,5 Millionen Mal aufgerufen.

​In Iowa erreichen die Temperaturen minus 41 Grad Celsius. Am Mittwoch war ein Student erfroren. In anderen Regionen der USA ist es nicht wärmer. In Minnesota zeigte das Thermometer minus 41 Grad und in Chicago minus 28. Dort mussten sogar Gleise angezündet werden, um sie vom Eis zu befreien.