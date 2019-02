Leak verrät Details zu neuem faltbaren Samsung-Smartphone – VIDEO

In dem Video, das in den sozialen Netzwerken der vietnamesischen Abteilung des Unternehmens auftauchte und später gelöscht wurde, soll es sich um das erste faltbare Smartphone von Samsung – Galaxy Fold – handeln. Die offizielle Vorstellung soll auf der Videokonferenz Samsung Unpacked am 20. Februar stattfinden.

Das Video könne leider nicht das endgültige Smartphone-Design widerspiegeln, da Marketingvideos dazu neigen, das angezeigte Produkt zu verbessern, so das Portal. Es solle jedoch ziemlich nahe an dem liegen, was man von Samsung jetzt erwartet.