Stockholm: Selbstgebaute Sprengvorrichtung in Hotelzimmer sichergestellt

Ein junges Paar ist laut der schwedischen Zeitung „Expressen“ in Stockholm am Freitagabend festgenommen worden, nachdem in ihrem Hotelzimmer ein selbstgebastelter Sprengsatz entdeckt worden war. Dem Blatt zufolge behauptet die Verdächtige, sie sei Mitarbeiterin eines großen schwedischen Massenmediums.