Ägypten: Grabkammern mit Dutzenden Mumien, darunter Kindermumien, gefunden - FOTOS

In der ägyptischen Provinz Al-Minya südlich von Kairo haben Forscher Grabkammern mit etwa 40 Mumien entdeckt. Das teilte das Portal „Ynetnews“ am Samstag unter Berufung auf die ägyptischen Behörden mit.

Wie es heißt, handelt es sich hierbei unter anderem um zehn Kindermumien.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED Grabkammern mit Dutzenden Mumien in Ägypten gefunden

Laut dem Portal gehörten die aus Stein gehauenen Gräber einer bürgerlichen Familie vermutlich aus der Mittelschicht. Die Gräber stammten entweder aus römischer oder byzantinischer Zeit.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED Grabkammern mit Dutzenden Mumien in Ägypten gefunden

Wie Antikenminister Khaled al-Anani sagte, sei der Fund die erste archäologische Entdeckung seit Jahresbeginn.

© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED Grabkammern mit Dutzenden Mumien in Ägypten gefunden

Die Mumien befänden sich in gutem Zustand, so der Minister. Auch Keramiken und Sarkophage seien in den Gräbern gefunden worden.