US-Koalition fliegt Luftangriff auf syrische Armee

Immer wieder fliegt die US-geführte Koalition Luftangriffe in Syrien, meistens auf Stellungen verschiedener Milizen. Wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit Verweis auf eine Quelle in der syrischen Armee berichtet, hat ein Luftangriff der Koalition in der Nacht zum Sonntag nun aber Stellungen der syrischen Armee getroffen.