Auf Jagd nach Exoplaneten: Europas CHEOPS-Satellit stößt 2019 ins All - EXKLUSIV

Europa macht jetzt im Rahmen des CHEOPS-Projekts Jagd auf Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. „Die Hauptaufgabe der CHEOPS-Mission wird es sein, Exoplaneten zu untersuchen, die sich irgendwo zwischen der Größe des Neptuns und der Erde bewegen und einen hellen Stern umkreisen“, teilt ESA-Forscherin Kate Isaak gegenüber Sputnik mit. Von diesen Untersuchungen erhoffen sich die Forscher Aufschluss über Struktur, Bildung und Evolution solcher Planeten. Dabei sollen Sterne ins Auge gefasst werden, von denen schon bekannt ist, dass sie Exoplaneten beherbergen.

© Foto : NASA, ESA, and G. Bacon (STScI) „Fehlendes Glied“ der Planetenevolution entdeckt

Der Satellit werde mithilfe hochauflösender Photometrie die Maße der Planeten bestimmen, erklärt Isaak weiter. Dabei werde die Leistung der betreffenden Sonne gemessen. Schiebt sich der Planet auf seiner Umlaufbahn zwischen Sonne und Satellit, wird der Planet als dunkler Punkt auf der Scheibe des Sterns zu sehen sein. Diesen Vorgang bezeichnet man als Transit. Aus dem Verhältnis des Punktdurchmessers zum Stern könne auf die Größe des Planeten geschlossen werden.

Außerdem werde der Satellit zwischen erdähnlichen Planeten und wasserstoffreichen Planeten sowie Ozeanplaneten unterscheiden können. Damit könnte die Mission auch zu der Liste der bekannten bewohnbaren Planeten neue Kandidaten beitragen. Auch nach Exomonden, Monden von Exoplaneten, werde CHEOPS Ausschau halten. Bei interessanten Kandidaten leitet das Team Daten über den Planeten an weitere wissenschaftliche Einrichtungen weiter, die dann die Atmosphären der Planeten untersuchen können, so Isaak.

CHEOPS hat nichts mit der ägyptischen Cheops-Pyramide zu tun. Es steht für „Characterising ExOPlanet Satellite“, was zu Deutsch etwa bedeutet: Satellit für die Bestimmung von Exoplaneten. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Europäischen (ESA) und der Schweizer Raumfahrtagenturen. ESA hat die Mission geplant und den Satelliten beigesteuert. Das Projekt wurde 2012 begonnen, die Instrumente gegen 2017 fertiggestellt. Im Zeitraum zwischen dem 15. Oktober und dem 14. November soll der Satellit mit einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Kounou in Französisch-Guayana ins All befördert werden.

CHEOPS steht mit seiner Suche nicht alleine da. Der 2006 ins All geschossene ESA-Satellit CoRoT suchte auch nach solchen Himmelskörpern, ebenso der bis vor kurzem aktive Kepler-Satellit der NASA, der inzwischen in dieser Aufgabe vom TESS-Satelliten abgelöst wurde. Außerdem plant die ESA für die Zukunft eine weitere Exoplaneten-Mission namens PLATO.