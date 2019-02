Irak: Landmine explodiert an Pilgerbus – Tote und Verletzte

Im Irak ist offenbar eine Landmine direkt an einem Pilgerbus explodiert. Laut lokalen Medien gibt es Tote und Verletzte.

Wie der irakische TV-Sender al-Sumaria mit Verweis auf eine Quelle in den irakischen Sicherheitsstrukturen berichtet, explodierte am Sonntag eine Landmine an einem Straßenrand, als ein Bus mit Pilgern vorbeifuhr.

Der Vorfall habe sich im Norden des Landes in der Nähe der Stadt Balad ereignet.

„Eine Sprengvorrichtung, aufgestellt an der Straße in der Nähe des Kanals südlich der Stadt Balad, explodierte auf der Route eines Pilgerbusses, was zum Tod mehrerer Personen führte. Auch gibt es Verletzte”, zitiert der Sender seine Quelle.

Die genaue Zahl der Opfer konnte allerdings noch nicht ermittelt werden.

Bei den Pilgern soll es sich um Schiiten gehandelt haben, die zum Mausoleum des Imam Muhammad ibn Hadi unterwegs waren.

