Mehr als 10 Liter Wasser aus US-Toilette auf ISS ausgelaufen

US-Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS sollen mehr als 10 Liter Wasser, das aus der Toilette in ihrem Segment ausgelaufen war, mit Handtüchern weggewischt haben. Dies teilte eine Quelle in der russischen Raketen- und Weltraumbranche am Montag mit.

„Unsere Kollegen hatten am Freitag eine Unannehmlichkeit in dem Tranquillity-Modul. Die Astronauten zogen die Wasserzufuhr zur Toilette ab, und die Flüssigkeit strömte heraus. Bevor das Leck geschlossen werden konnte, liefen mehr als zehn Liter Wasser in das Modul aus. Die Crew musste es mit allen in der Raumstation verfügbaren Handtüchern wegwischen“, sagte die Quelle.

Das ausgelaufene Wasser soll allerdings den Betrieb der elektrischen Ausrüstung auf der ISS nicht beeinflusst haben.