„Drei Sonnen“ am Himmel über Ural-Stadt – FOTOs

Halos entstehen durch Lichtbrechung und Spiegelung an Eiskristallen. In Jekaterinburg werden derzeit Minustemperaturen von etwa 35 Grad Celsius registriert. Für die Nacht werden ganze minus 40 Grad erwartet.
Zu beobachten ist das Phänomen bei windschwachem sonnigem Wetter.
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Жители разных городов России, от Мурманска до Нового Уренгоя, стали свидетелями #гало — необычного свечения с эффектом нескольких солнц в сопровождении радуги. А вы когда-нибудь видели такое необычное оптическое явление? • 📷 @jarilo89 @new_nurlife @valeriy_well @tetianafilippova @zhuravlevn @stg_photo @rulevmikhail Спасибо за фото!
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