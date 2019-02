Moskau: Tausende Menschen wegen Bombendrohungen evakuiert – FOTOs

Einige russische Medien schreiben über mehr als 130 „verminte“ Objekte. Dabei sollen zwischen 20.000 und 30.000 Menschen aus knapp 90 Objekten in Moskau sowie über 40 bei Moskau evakuiert worden sein. In erster Linie waren Einkaufszentren, Schulen, Universitäten, Business-Zentren, Krankenhäuser und andere Orte, wo sich viele Menschen aufhalten, betroffen. Ein Drittel der Objekte in Moskau soll bereits durchsucht worden sein, im Moskauer Gebiet die Hälfte.

Die Meldungen würden per Email eintreffen. Eine Quelle in russischen Sicherheitsbehörden teilte russischen Medien mit, dass diese von IP-Adressen ausländischer Staaten, darunter auch aus der Ukraine, versandt worden seien.

Medien berichten unter anderem, dass die Drohungen auch in einigen Regionen Russlands (Wolgograd, Perm) fixiert wurden.

В Красногорске идёт эвакуация Правительства Московской области. pic.twitter.com/h7NMaTZxTX — Михаил Мещеряков (@M_Vlastimir) 5 февраля 2019 г.

Эвакуация из ТЦ Капитолий на Вернадского pic.twitter.com/ZHIz7Xl0rR — Tasha (@TashaMoc) 5 февраля 2019 г.

В икеа эвакуация, всем выдают тёплые пледы. З-забота pic.twitter.com/bu3jFBVkMq — Maх (@MEDUZA_V_TANKE) 5 февраля 2019 г.

​Seit dem 11. September 2017 werden in Russland massenhaft Bombendrohungen ausgesprochen. Nach Angaben der Moskauer Zweigstelle des Sicherheitsdienstes FSB hat die Welle von anonymen Anrufen 75 der 85 Regionen Russlands erfasst. Rund 600 solcher Meldungen sind in Moskau und weitere rund 100 im Moskauer Umland registriert worden. Nach Schätzung des FSB haben Falschmeldungen dieser Art allein in Moskau einen Verlust in Höhe von 150 Millionen Rubel (fast zwei Millionen Euro) verursacht. Landesweit wurden 1000 Einkaufszentren, Bahnhöfe und andere Einrichtungen evakuiert sowie fast zwei Millionen Menschen in Sicherheit gebracht.

In keinem der Fälle wurde ein Sprengsatz gefunden.