Autokennzeichen-Abgleich in drei Bundesländern zum Teil verfassungswidrig - Medien

Der automatische Abgleich von Nummernschildern sämtlicher Autofahrer mit Fahndungsdaten durch die Polizei geht in mindestens drei Bundesländern zu weit. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte entsprechende Vorschriften in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen am Dienstag zum Teil für verfassungswidrig.